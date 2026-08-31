Зарубежные СМИ: К чему приведет удар США по острову Ларак?

США после месячной паузы снова атаковали Иран. Беспилотники ударили по военным объектам на острове Ларак в Ормузском проливе. КСИР сообщил о гибели как минимум двух человек. Тегеран в ответ направил ракеты на американские авиабазы в Иордании. Параллельно Белый дом усиливает экономическое давление на противника. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Штаты намерены еженедельно вводить новые санкции против Ирана. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

30 августа США нанесли удар по двум пусковым установкам, которые базировались на острове Ларак. Военные получили данные, что оттуда иранцы готовят запуск ракет в сторону Ормузского пролива, пишет Reuters. Это стало первой атакой с конца июля, когда Дональд Трамп заявил, что Штаты переходят от вооруженного конфликта к стратегии экономической войны.

Президент США также сообщил о нападении на остров Харк. Он «разнесен в клочья», написал Трамп в соцсети Truth, сопроводив публикацию роликом, сгенерированным искусственным интеллектом. На видео американский летчик в кабине самолета наблюдает за масштабными взрывами. Однако никаких других подтверждений этой бомбардировки не было.

Центральное командование США, комментируя изданию Axios удары по исламской республике, сообщило, что военные устранили иранскую угрозу, чтобы защитить гражданских моряков, коммерческое судоходство и свободное движение товаров по всему миру.

Корпус стражей исламской революции ответил через несколько часов. Иран нанес ракетные удары по американским авиабазам Кинг Хусейн и Аль-Азрак в Иордании. Агентство Tasnim сообщило, что целью стали объекты технического обслуживания истребителей и ремонтная инфраструктура. Еще 8 иранских ракет были перехвачены системой ПВО. Тегеран предупредил, что каждый выстрел противника, особенно в стратегически важных водах Персидского залива и Ормуза, будет встречен еще более разрушительным ответом.

Утром 31 августа КСИР сообщил, что в Ормузском проливе на двух минах подорвался супертанкер, который пытался пройти несогласованным маршрутом. Об инциденте сообщает Fars News, не приводя каких-либо деталей о владельцах судна, стране его назначения и о том, было ли оно загружено.

Конфликт США и Ирана продолжается уже полгода, напоминает Reuters. На новом витке эскалации цены на нефть выросли на 2%. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон намерен каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления давления на Иран. Начнут с банков, уточнил он. Как отмечает Reuters, финансистам объяснят, что получать иранские деньги и помогать режиму неправильно. Разъяснительную работу Бессент намерен провести на саммите G20.