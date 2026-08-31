Входной билет на Восток

Одно из очевидных последствий российского «поворота на Восток» последних лет — довольно существенный рост популярности Восточного экономического форума (ВЭФ) как площадки для новых сделок. По сравнению со своим петербургским старшим братом ВЭФ быстро набирает темп: с 2022 по 2025 год объем заключенных на ПМЭФ соглашений вырос примерно на 20% (с 5,7 трлн до 6,8 трлн руб.), а ВЭФ за тот же период удвоил сумму подписанных контрактов с 3 трлн до 6 трлн руб. И есть все основания полагать, что в этом году два главных экономических форума страны сравняются по цифрам экономической эффективности для тех, ради кого этот форум организуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев

Фото: Представлено ИКСА РАН Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев

Фото: Представлено ИКСА РАН

Впрочем, какова бы ни была дальнейшая судьба этих цифр, они служат важным символом перемен. Россия смещает фокус своей внешнеэкономической деятельности туда, где сегодня формируются главные тренды и мировой экономики, и мировых технологий. Как уже много раз бывало в ее истории, Россия гибко пользуется своим уникальным геостратегическим положением, чтобы перенести центр тяжести своей политики туда, где вырастает и кристаллизуется новый эпицентр развития цивилизации. Азия сегодня обеспечивает две трети прироста мирового ВВП, здесь выдается около 70% патентов на новые открытия и разработки, здесь расцветают технологии будущего — искусственный интеллект и робототехника, здесь формируются новые экономические альянсы, в которых Россия должна играть ведущую роль. Азия сегодня — это и основные торговые партнеры нашей страны, и дружественное пространство для развития диалога по всем направлениям.

Россия обязана быть в Азии, и именно ВЭФ является ее главными воротами как для выхода отечественных бизнесменов за рубеж, так и для привлечения новых инвестиций в российскую экономику.

Разумеется, не все триллионы рублей, о которых будет объявлено по итогам форума, будут реализованы, это не самое важное. В нашем мире сигналов и символов успехами международного мероприятия являются и состав гостей (в этот раз солировать будет президент Индонезии — фактический лидер АСЕАН), и объявленные сделки (конечно, мы все будем ждать новостей по трехстороннему газопроводу «Сила Сибири-2», но ожидаются и другие яркие моменты, о которых пока ни слова), и даже присутствие делегаций недружественных стран, Японии и Южной Кореи, бизнес-круги которых все сильнее стремятся вернуться на российский Дальний Восток и в российскую Арктику. Сигналы такого рода играют особую роль прежде всего потому, что повышают мировую репутацию отечественного рынка, веру международного бизнес-сообщества в будущее российской экономики и в стабильность ее курса — идем на Восток и не сворачиваем.

Этот путь не будет гладким. Российским предпринимателям, деловым объединениям, федеральным и особенно региональным чиновникам предстоит еще многое узнать и понять о деловой культуре, потенциальных рисках, не всегда тривиальных регуляторных, судебных, технологических системах стран Азии. Нам предстоит обучиться еще более важной компетенции — умению объяснять азиатским партнерам, почему и как стоит идти делать бизнес в России, вкладывать деньги в проекты на нашей земле, заключать сделки с российскими коллегами. За последние годы мы добились серьезного прорыва в росте торгового оборота с основными восточными партнерами, прежде всего с Китаем и Индией, но сегодня цель состоит уже не столько в наращивании экспорта и импорта, сколько в привлечении инвестиций и производственной кооперации. Строить совместные производства — задача на порядок сложнее, чем обмениваться готовыми товарами.

Это небыстрый процесс. Марко Поло изучал китайскую экономику и бизнес 24 года, Афанасий Никитин семь лет осваивал Индию, сегодня же эта миссия предстоит десяткам тысяч россиян, уже взявших деловой курс на Азию. Курс этот обречен на успех, вопрос лишь во времени, которое потребуется для достижения этого успеха, и в количестве проб и ошибок, поджидающих наших управленцев и предпринимателей.

Не стоит забывать и о встречном движении: даже если мы довольно оперативно повернулись к Азии, было бы неверно думать, что Азия столь же быстро повернется к нам. Достичь этого — тоже наша задача. Послы азиатских государств часто говорят нам, что основным риском инвестирования в Россию являются вовсе не вторичные санкции, а недостаточное знание российского законодательства, недопонимание реалий отечественного рынка.

Восточный форум дает и нам, и нашим азиатским партнерам входной билет, возможность решить эти задачи для себя, своей компании и своей страны. Цифры заключенных соглашений — хороший индикатор, но его недостаточно. Хочется надеяться, что, хотя финансовый результат ВЭФ уже почти сравнялся с результатами питерского форума, стоимость этого самого входного билета на Восточный форум не только не будет равняться на астрономические цифры участия в ПМЭФ, но и станет более демократичной, что снизит входной барьер для тысяч средних и малых предприятий, стремящихся работать с Азией.

Кирилл Бабаев, директор Института Китая и современной Азии РАН