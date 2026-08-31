Гурманские будни

Рубельный вопрос

Нужен ли Красной площади русский ресторан? Определенно да. По крайней мере, об этом довольно убедительно говорит почти полная посадка в «Рубеле» — ресторане, который совсем недавно открылся на первой линии ГУМа. За концепцией стоят Антон Пинский, Виталий Истомин и Артем Лосев.

Место у ресторана, конечно, такое, что особенно стараться с декорациями вроде бы и не требуется: достаточно посадить гостя у окна — и вот вам главный московский вид, Красная площадь и Кремль. Тем, кому места у окна не досталось, остаются фотографии с теми же видами. В остальном интерьер — современная московская классика: чистые линии, спокойная палитра, минимум декоративной театральности. Возможно, «Рубелю» не хватило бы немного лубочности, чтобы окончательно убедить иностранного гостя, что он действительно оказался в русском ресторане, но, с другой стороны, и превращать его в сувенирную лавку с самоварами здесь явно не собирались.

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Меню устроено разумно: оно достаточно емкое, чтобы собрать полноценное русское застолье, и при этом дает возможность попробовать современное прочтение русской кухни. Последнее здесь особенно интересно: версия Лосева и Истомина получилась собранной, конкретной и, что приятно, без заигрываний с гостем. Русская кухня в «Рубеле» не нуждается в переводчике — она вполне понятно говорит сама за себя.

Меню открывает набор икры: осетровая — 2200 руб. за 25 г, красная малосольная и заморская баклажанная. Последняя подается с шаньгой по рецепту бабушки Виталия Истомина. Для старта предлагается и довольно прямолинейный московский аттракцион — ложка черной икры с шампанским за 1950 руб.

Дальше — морепродукты, рыбные нарезки и соленья, то есть все то, что хорошо сочетается с водкой и долгими разговорами. География получается обширная: от дальневосточных гребешков и ежей до черноморской хамсы (550 руб.) и волжской осетрины, подкопченной на ольхе (1620 руб.).

Из закусок стоит попробовать салат «Ростроповича»: дальневосточный гребешок здесь превращен в тартар, смешан с картофельным айоли и луком-шалотом и накрыт тонким слоем черной икры. Получается что-то между тартаром из гребешка (2130 руб.) и очень нарядным русским застольем.

Кулак краба подается эффектно — с черной и красной икрой (1000 руб.). Пирожки — две штуки в порции, со сметаной и щучьей икрой (390 руб.). Среди выпечки — тартинки, которые когда-то были украшением праздничного стола и появлялись на нем вместе с сезонными продуктами. Здесь их предлагают с магаданской креветкой, лососем гравлакс, неожиданно с сельдью, а также с фуа-гра и морским ежом с хреном — от 780 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мимоза из свежепросолениой форели Кулак краба с черной и красной икрой Тартинки с магаданской креветкой Вареники с картофелем и рапанами Пирожки Рябчик с фуагра Тартинки с морским ежом и хреном Форшмак Шаньга с творогом Следующая фотография 1 / 9 Мимоза из свежепросолениой форели Кулак краба с черной и красной икрой Тартинки с магаданской креветкой Вареники с картофелем и рапанами Пирожки Рябчик с фуагра Тартинки с морским ежом и хреном Форшмак Шаньга с творогом

На горячее — омуль с икорным соусом и молодой капустой (1350 руб.) и вполне классические пельмени из телятины: тонкое тесто, сметана с хреном — без необходимости что-либо объяснять.

А дальше можно перейти к авторским коктейлям в стиле «а-ля рюс». «Антоновка» — джин, лайм и щавель (980 руб.), «Красная площадь» — водка, Aperol и брусника (980 руб.), «Красно-солнышко» — джин, биттер и арбуз (960 руб.).

В общем, русский ресторан на Красной площади оказался не вопросом национальной идентичности, а скорее вопросом здравого смысла. Место, где икру едят ложкой, пельмени — со сметаной и хреном, а рядом с классикой спокойно уживаются гребешок, айоли и тартинки с морским ежом. Получается современная Москва — без необходимости делать вид, что она должна выглядеть как открытка из прошлого.

Красная площадь, дом 3 Ежедневно с 10:00 до 0:00

Пиво выходит на первый план

5 сентября в Anchovy’s Club пройдет Beer Day — однодневный фестиваль редкого пива, который ресторан устроит вместе с Dreamteam Brew. Формат отсылает к Belgian Beer Weekend — ежегодному фестивалю бельгийского пива в Брюсселе, но московская версия вполне самостоятельна.

Anchovy’s вообще хороший пример американского ресторана, который вполне мог бы располагаться где-нибудь у Бруклинского моста: ледяная витрина с морепродуктами, устрицы, ежи и гребешки, мидии с картофелем фри, анчоусы, сардины и холодное пиво. Здесь морепродукты и напитки существуют примерно на равных правах, а атмосфера важнее церемоний.

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Кстати, пиво этим летом неожиданно стало одним из главных гастрономических героев. Его все чаще рассматривают не просто как прохладительный напиток, а как полноценную пару к еде: сравнивают сорта, обсуждают вкус и происхождение, подбирают к блюдам. Пивная карта постепенно получает тот же статус, который еще недавно принадлежал исключительно винной.

На время Beer Day на веранде откроется отдельный пивной и винный бар. По бокалам будут наливать редкие гезы и ламбики, которые предложат сравнить с вином в специальных дегустациях.

В 20:00 выступят уличные музыканты с духовыми инструментами, а в 21:00 состоится праздничный сабраж бельгийского пива.

Начало в 19:00 Anchovy’s Club Колокольников переулок, дом 3/2

Ольга Карпова