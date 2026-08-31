Чистая прибыль «Промомеда» выросла почти вдвое в первом полугодии

Чистая прибыль ПАО «Промомед» по МСФО составила 2,59 млрд руб. в первом полугодии. Это в 1,8 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.

Выручка «Промомеда» за январь-июнь выросла на 76% — до 22,8 млрд руб. Большую часть выручки компании принес сегмент эндокринологии — 16,3 млрд руб. (рост в 3,4 раза). Онкологические препараты — 2,6 млрд руб. (-39%), прочие — 4 млрд руб.

Скорректированная EBITDA компании за отчетный период увеличилась в 1,75 раза — до 7,68 млрд руб. Коэффициент чистый долг / EBITDA составил 1,79x против 1,65x годом ранее. Сам чистый долг достиг 33,3 млрд руб.

«Промомед» — российская биофармацевтическая компания, основанная в 2005 году. Занимается разработкой, производством, исследованиями и продажей лекарств. Основная производственная площадка компании находится в Саранске (завод «Биохимик»).