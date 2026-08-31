Чистая прибыль «Промомеда» выросла почти вдвое в первом полугодии
Чистая прибыль «Промомеда» по МСФО составила 2,59 млрд руб. в первом полугодии
Чистая прибыль ПАО «Промомед» по МСФО составила 2,59 млрд руб. в первом полугодии. Это в 1,8 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.
Выручка «Промомеда» за январь-июнь выросла на 76% — до 22,8 млрд руб. Большую часть выручки компании принес сегмент эндокринологии — 16,3 млрд руб. (рост в 3,4 раза). Онкологические препараты — 2,6 млрд руб. (-39%), прочие — 4 млрд руб.
Скорректированная EBITDA компании за отчетный период увеличилась в 1,75 раза — до 7,68 млрд руб. Коэффициент чистый долг / EBITDA составил 1,79x против 1,65x годом ранее. Сам чистый долг достиг 33,3 млрд руб.
«Промомед» — российская биофармацевтическая компания, основанная в 2005 году. Занимается разработкой, производством, исследованиями и продажей лекарств. Основная производственная площадка компании находится в Саранске (завод «Биохимик»).
В первом квартале 2026 года акционеры «Промомеда» одобрили выплату дивидендов в размере 8 руб. на акцию, что составило 1,7 млрд руб. или 46% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2025 год. Генеральный директор компании Александр Ефремов заявлял о намерении осуществлять ежегодные дивидендные выплаты, несмотря на то, что с момента IPO в 2024 году дивиденды ранее не выплачивались.
По итогам 2025 года группа «Промомед» увеличила выручку на 75,2% в годовом выражении, до 37,6 млрд руб., что значительно превышает темпы роста фармацевтического рынка в целом. Доля эндокринологического и онкологического портфелей в выручке компании достигла 76% в 2025 году, тогда как в 2024 году она составляла 61%. В сегменте эндокринологии выручка выросла на 163%, до 21,6 млрд руб., а в онкологии — на 43%, до 7,0 млрд руб.
Правительство продлило «Промомеду» разрешение на использование аналогов препарата «Оземпик» без согласия патентообладателя до конца 2027 года. Это уже третье такое продление, обоснованное «крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан».