Чернышенко доложил Мишустину об окончании подготовки к учебному году

Подготовка к началу 2026/27 учебного года завершилась в России в штатном режиме. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

«Подготовка к началу учебного года завершилась в штатном режиме по всей стране», — сказал господин Чернышенко.

Он уточнил, что 1 сентября в школу пойдут почти 18 млн учеников, включая 1,5 млн первоклассников. Также вице-премьер сообщил, что: