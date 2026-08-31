Чернышенко доложил Мишустину об окончании подготовки к учебному году
Подготовка к началу 2026/27 учебного года завершилась в России в штатном режиме. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
«Подготовка к началу учебного года завершилась в штатном режиме по всей стране», — сказал господин Чернышенко.
Он уточнил, что 1 сентября в школу пойдут почти 18 млн учеников, включая 1,5 млн первоклассников. Также вице-премьер сообщил, что:
- около 15 млн школьников будут обучаться в первую смену;
- в колледжи пойдут четыре миллиона студентов, что на 700 тыс. больше, чем в 2020 году;
- к началу осени отремонтировали 707 школ на 325 тыс. мест и 102 корпуса колледжей на 50 тыс. мест. До конца года планируется завершить капремонт либо строительство свыше 470 школ и колледжей.