СДЭК объяснил причину сбоя в работе сервисов
Перебои в работе сервисов СДЭК связаны с плановым обновлением внутренних систем. Сервисы вернутся к штатной работе в ближайшие часы, заявили в пресс-службе СДЭК.
По данным сайта Detector404 на 11:00 мск, за последний час поступило более 500 жалоб на работу СДЭК. Почти у половины (46%) пользователей не работает сайт сервиса, у 33% — мобильное приложение, еще 14% жалуются на сбой в работе личного кабинета.
В СДЭК заверили, что отправления и данные клиентов в безопасности, а сами отделения и доставка работают. «Видим обращения пользователей по поводу перебоев в работе сервиса. Это связано с плановым обновлением внутренних систем»,— прокомментировали ТАСС в компании.
В январе 2026 года пользователи сервисов СДЭК уже сталкивались со сбоями в работе, вызванными плановыми техническими работами. Тогда компания сообщала о кратковременной недоступности сайта, при этом работы находились в завершающей стадии и, по утверждению компании, не влияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений.
В августе 2025 года СДЭК несколько раз сообщал о неполадках в работе сервисов, причиной которых также назывались плановые работы, направленные на улучшение качества и скорости обслуживания. 18 августа 2025 года подобные работы привели к краткосрочной остановке ряда каналов коммуникации с клиентами, а 1 августа 2025 года технический сбой затронул работу сайта и мобильного приложения, вызвав трудности с доступом к сервисам у пользователей из различных регионов России.