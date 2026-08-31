СДЭК объяснил причину сбоя в работе сервисов

Перебои в работе сервисов СДЭК связаны с плановым обновлением внутренних систем. Сервисы вернутся к штатной работе в ближайшие часы, заявили в пресс-службе СДЭК.

По данным сайта Detector404 на 11:00 мск, за последний час поступило более 500 жалоб на работу СДЭК. Почти у половины (46%) пользователей не работает сайт сервиса, у 33% — мобильное приложение, еще 14% жалуются на сбой в работе личного кабинета.

В СДЭК заверили, что отправления и данные клиентов в безопасности, а сами отделения и доставка работают. «Видим обращения пользователей по поводу перебоев в работе сервиса. Это связано с плановым обновлением внутренних систем»,— прокомментировали ТАСС в компании.