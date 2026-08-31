Минцифры начало бороться с маскировкой VPN в «белых списках»

Минцифры России попросило хостинг-провайдеров, сервисы веб-защиты и CDN-провайдеров выделить IP-адреса ресурсов из белого списка в отдельные подсети. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма министерства. Так Минцифры планирует бороться с ресурсами, содержащими запрещенный в России контент (порносайты, магазины наркотиков, онлайн-казино) и VPN-сервисами. Они могут попасть в белый список вместе с одобренными сайтами.

Источник РБК пояснил, что любой сайт может как работать на собственных IP-адресах, так и делить их с другими клиентами. Во втором случае речь идет о подключении ресурса к сторонним сервисам — защите от DDoS-атак или CDN (сеть сервисов, которая распределяет контент между пользователями в зависимости от их географического местоположения). При использовании общих IP-адресов в белый список может попасть не только согласованный адрес, но и другие клиенты провайдера. Среди них могут быть запрещенные ресурсы и VPN.

Белые списки включают ресурсы, которые должны продолжать работу даже при отключении мобильного интернета. Сейчас в этот список входят, например, сервисы «Яндекса», «Авито», Ozon, «Мир», «Госуслуги», СБП и другие. Под ресурсы из белого списка предлагается выделить отдельную подсеть, чтобы «исключить возможность использования IP-адресов» из белого списка «организациями, не получившими соответствующее согласование». Механизм поддержали в Минцифры и ФСБ.