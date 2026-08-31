Форум TNF получил международный статус

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 августа 2026 года подписал постановление №1104 о ежегодном проведении Международного промышленно-энергетического форума TNF начиная с 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF

Согласно документу, организатором форума на безвозмездной основе станет ассоциация «Нефтегазовый кластер». МИД РФ поручено выдавать участникам, гостям и представителям прессы российские визы по заявкам организатора без взимания сборов.

Исполнительный директор TNF Владимир Илющенко заявил, что новый статус упростит организацию встреч с иностранными партнерами. По его словам, он снимает визовые барьеры, упрощает проведение встреч на высоком уровне и создает условия для личного участия первых лиц зарубежных компаний.

В 2022 году TNF получил статус федерального мероприятия. Ежегодно на форуме представляют около 100 новых технологических решений, а деловая программа включает свыше 200 сессий и мероприятий. В нее входят закупочные сессии, Технологические дни, B2B-встречи и отраслевая премия «Территория технологий».

В 2026 году на форум прибудут представители Беларуси во главе с первым вице-премьером Виктором Каранкевичем, в том числе делегации государственного концерна «Белнефтехим» и компании «Белоруснефть». Казахстан представят национальные компании «Казмунайгаз» и QazaqGaz, которые выступят организаторами Технологических дней. Также заявлены делегации из Вьетнама, ОАЭ, Азербайджана, Узбекистана и Ирана.

Международный промышленно-энергетический форум TNF пройдет 14–17 сентября 2026 года в Тюмени. Его ключевая тема — «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства». Деловая программа будет разделена на три направления: «Технологии и цифра», «Стратегии» и «Люди».