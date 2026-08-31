ФСБ: двое жителей Крыма арестованы за передачу Украине данных о военных объектах

В Крыму правоохранительные органы задержали двух граждан РФ 1968 и 1974 годов рождения по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, они передавали украинской стороне сведения о расположении объектов Минобороны РФ и готовились к совершению терактов.

Согласно данным ведомства, подозреваемые были завербованы сотрудником сил специальных операций ВСУ через мессенджер. По заданию куратора они собирали данные о дислокации военных объектов и передвижении техники, распространяли в интернете проукраинские материалы, а также организовывали тайники с самодельными взрывными устройствами, утверждают в ФСБ.

В ходе обысков у задержанных изъяли четыре СВУ, а также телефон с перепиской с вербовщиком. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд арестовал фигурантов. В Центре общественных связей ФСБ заявили, что фигуранты уже дали признательные показания.