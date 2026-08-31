Суд оставил без изменений приговор за фейки о ВС РФ зампреду «Яблока» Круглову
Московский городской суд оставил в силе приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову, сообщила пресс-служба «Яблока». Процесс прошел в закрытом режиме. 24 июня господина Круглова приговорили к семи годам колонии по статье о распространении фейков о ВС РФ.
Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
В апелляционную инстанцию обратились и защита, и обвинение. Гособвинитель попросила рассмотреть дело с другим судьей. Адвокат Сергей Бадамшин просил господина Круглова оправдать, указывая, что тот не распространял «заведомо ложную информацию», а «основывал свои публикации на конкретных источниках». «В частности, в деле находится доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, содержащий сведения, аналогичные тем, распространение которых было вменено Круглову. Доступ к этому докладу на территории России не ограничен», — сообщили в партии. Следствие и прокуратура, отметил господин Бадамшин, указывали, что преступный умысел у его подзащитного возник «не позднее 17 марта 2020 года», тогда как статья 207.3 появилась в УК РФ только в марте 2022 года. Суд первой инстанции самостоятельно изменил эту дату на 2 апреля 2022 года.
Максима Круглова задержали 1 октября 2025 года. Причиной для возбуждения уголовного дела стали два поста политика в Telegram-канале от 2022 года. В них речь идет о событиях в Буче и Мариуполе. Вину политик не признал.
Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Он входил в комиссии по образованию, госстроительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности.
1 октября 2025 года Максима Круглова задержали в Санкт-Петербурге, когда он ехал на встречу с друзьями, а затем доставили в Москву для следственных действий. 2 октября 2025 года Замоскворецкий суд отправил его в СИЗО, и уже 17 октября 2025 года Росфинмониторинг включил Максима Круглова в перечень террористов и экстремистов, что предполагает замораживание его банковских счетов.
В ноябре 2025 года Кирилл Гончаров сменил Максима Круглова на посту председателя московского отделения партии «Яблоко». Сам Круглов из СИЗО передал послание, призывая сопартийцев воздержаться от ненужных конфликтов, отметив, что «сейчас не время и не место» для них. Партия «Яблоко» 26 июня 2026 года рекомендовала съезду кандидатов на выборы в Государственную думу, включая нескольких, кто имеет статус иноагента, и отдельно упомянула приговор Круглову.