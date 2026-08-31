Суд оставил без изменений приговор за фейки о ВС РФ зампреду «Яблока» Круглову

Московский городской суд оставил в силе приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову, сообщила пресс-служба «Яблока». Процесс прошел в закрытом режиме. 24 июня господина Круглова приговорили к семи годам колонии по статье о распространении фейков о ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В апелляционную инстанцию обратились и защита, и обвинение. Гособвинитель попросила рассмотреть дело с другим судьей. Адвокат Сергей Бадамшин просил господина Круглова оправдать, указывая, что тот не распространял «заведомо ложную информацию», а «основывал свои публикации на конкретных источниках». «В частности, в деле находится доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, содержащий сведения, аналогичные тем, распространение которых было вменено Круглову. Доступ к этому докладу на территории России не ограничен», — сообщили в партии. Следствие и прокуратура, отметил господин Бадамшин, указывали, что преступный умысел у его подзащитного возник «не позднее 17 марта 2020 года», тогда как статья 207.3 появилась в УК РФ только в марте 2022 года. Суд первой инстанции самостоятельно изменил эту дату на 2 апреля 2022 года.

Максима Круглова задержали 1 октября 2025 года. Причиной для возбуждения уголовного дела стали два поста политика в Telegram-канале от 2022 года. В них речь идет о событиях в Буче и Мариуполе. Вину политик не признал.

Максим Круглов руководил фракцией «Яблока» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. Он входил в комиссии по образованию, госстроительству, местному самоуправлению, а также по науке и промышленности.

Ефим Брянцев