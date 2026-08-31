Чистая прибыль FESCO упала в 19,7 раза в первом полугодии

Чистая прибыль FESCO (входит в контур управления «Росатома») по МСФО составила 36 млн руб. в первом полугодии. Это в 19,7 раза меньше аналогичного показателя годом ранее (709 млн руб.). следует из отчетности транспортной группы.

Выручка FESCO за январь-июнь выросла на 5% — до 92 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 19,2% — до 68,8 млрд руб. Показатель EBITDA, напротив, снизился на 33,7% — до 13,12 млрд руб., рентабельность упала на 8,4 процентного пункта, до 14,2%.

Чистый долг компании за отчетный период достиг 18,41 млрд руб. Коэффициент чистый долг / EBITDA вырос с 0,3x до 0,9x. «Несмотря на неполное восстановление логистического рынка к уровню первого полугодия 2025 года, в результате высокой коммерческой активности и благодаря мерам по повышению операционной эффективности группа FESCO продемонстрировала стабильные финансовые результаты»,— указано в пресс-релизе.

Головная структура FESCO — это ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). Сама транспортная группа владеет Владивостокским морским торговым портом, интермодальным оператором «ФЕСКО интегрированный транспорт», оператором рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компаниями «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс». FESCO вошла в контур управления «Росатома» в 2023 году, под контролем госкорпорации — 92,5% акций компании.