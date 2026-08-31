Чистая прибыль FESCO упала в 19,7 раза в первом полугодии
Чистая прибыль FESCO по МСФО составила 36 млн руб. в первом полугодии
Чистая прибыль FESCO (входит в контур управления «Росатома») по МСФО составила 36 млн руб. в первом полугодии. Это в 19,7 раза меньше аналогичного показателя годом ранее (709 млн руб.). следует из отчетности транспортной группы.
Выручка FESCO за январь-июнь выросла на 5% — до 92 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 19,2% — до 68,8 млрд руб. Показатель EBITDA, напротив, снизился на 33,7% — до 13,12 млрд руб., рентабельность упала на 8,4 процентного пункта, до 14,2%.
Чистый долг компании за отчетный период достиг 18,41 млрд руб. Коэффициент чистый долг / EBITDA вырос с 0,3x до 0,9x. «Несмотря на неполное восстановление логистического рынка к уровню первого полугодия 2025 года, в результате высокой коммерческой активности и благодаря мерам по повышению операционной эффективности группа FESCO продемонстрировала стабильные финансовые результаты»,— указано в пресс-релизе.
Головная структура FESCO — это ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). Сама транспортная группа владеет Владивостокским морским торговым портом, интермодальным оператором «ФЕСКО интегрированный транспорт», оператором рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компаниями «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс». FESCO вошла в контур управления «Росатома» в 2023 году, под контролем госкорпорации — 92,5% акций компании.
По итогам 2025 года транспортная группа FESCO получила чистый убыток в 3,169 млрд руб., что отличалось от прибыли в 25,4 млрд руб. годом ранее, согласно отчетности по МСФО. Убыток был связан с отрицательным эффектом курсовых разниц при переоценке внутригрупповых обязательств, который составил 8,8 млрд руб., однако без учета этого фактора прибыль оценивалась в 5,6 млрд руб. В 2025 году выручка FESCO снизилась на 7,2% до 171,6 млрд руб., а показатель EBITDA сократился на 48% до 28,4 млрд руб.
В структуре FESCO находятся Владивостокский морской торговый порт, «ФЕСКО Интегрированный транспорт», «Дальрефтранс», «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс». Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке, а также парком контейнеров свыше 170 тыс. TEU и флотом из 35 судов. В 2023 году FESCO сообщила о планах по открытию офиса в Хошимине (Вьетнам) для расширения своего присутствия на рынке контейнерных перевозок между Россией и Юго-Восточной Азией.