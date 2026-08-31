Три крупнейшие авиакомпании Китая понесли убытки на $1,2 млрд

В первом полугодии три крупнейших государственных авиаперевозчика Китая понесли убытки в общей сложности на 8,2 млрд юаней ($1,2 млрд). Как отмечает Reuters, Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines не ожидают улучшения ситуации во втором полугодии и прогнозируют рост убытков.

Самый большой убыток у China Southern Airlines — $550 млн, это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Air China потеряла $342 млн, China Eastern Airlines — $327 млн. Причиной убытков компании называют рост цен на авиатопливо. За отчетный период издержки авиакомпаний на его закупку выросли на 35–38%.

Опрошенные Reuters эксперты сходятся в том, что традиционно прибыльный для авиакомпаний третий квартал вряд ли сможет исправить ситуацию. В этом году на авиаперелетах в значительной мере сказались многочисленные природные катаклизмы, включая 21 тайфун, что привело к сокращению числа рейсов.

Как отмечает Reuters, первое полугодие становится для китайских государственных авиаперевозчиков убыточным седьмой год подряд. Первые убытки они понесли в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, и после этого уже не смогли вернуться к прибыли. Самые большие убытки были у топ-3 государственных авиакомпаний Китая в 2022 году на фоне резкого роста цен на топливо.

Алена Миклашевская