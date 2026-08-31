Три крупнейшие авиакомпании Китая понесли убытки на $1,2 млрд
В первом полугодии три крупнейших государственных авиаперевозчика Китая понесли убытки в общей сложности на 8,2 млрд юаней ($1,2 млрд). Как отмечает Reuters, Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines не ожидают улучшения ситуации во втором полугодии и прогнозируют рост убытков.
Самый большой убыток у China Southern Airlines — $550 млн, это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Air China потеряла $342 млн, China Eastern Airlines — $327 млн. Причиной убытков компании называют рост цен на авиатопливо. За отчетный период издержки авиакомпаний на его закупку выросли на 35–38%.
Опрошенные Reuters эксперты сходятся в том, что традиционно прибыльный для авиакомпаний третий квартал вряд ли сможет исправить ситуацию. В этом году на авиаперелетах в значительной мере сказались многочисленные природные катаклизмы, включая 21 тайфун, что привело к сокращению числа рейсов.
Как отмечает Reuters, первое полугодие становится для китайских государственных авиаперевозчиков убыточным седьмой год подряд. Первые убытки они понесли в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, и после этого уже не смогли вернуться к прибыли. Самые большие убытки были у топ-3 государственных авиакомпаний Китая в 2022 году на фоне резкого роста цен на топливо.
В первом полугодии 2026 года убытки трёх крупнейших государственных авиакомпаний Китая — China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines — оцениваются в размере от $1,1 млрд до $1,33 млрд, согласно данным Nikkei. Основной причиной этих убытков назван рост цен на авиатопливо, вызванный военным конфликтом между США и Ираном и перебоями с поставками нефтепродуктов.
В начале марта 2026 года цены на авиационный керосин резко колебались из-за геополитической ситуации, что создало «огромное давление на всю отрасль». China Southern Airlines, которая понесет наибольшие убытки, прогнозирует чистый убыток во втором квартале в размере $730–804 млн.
Аналитик HSBC Параш Джайн ожидает, что для «большой тройки» китайских авиакомпаний «трудное начало» в третьем квартале и убытки, «вероятно, продолжатся», так как снижение пассажиропотока, также связанное с ростом цен на топливо, ограничивает возможности для восстановления прибыльности. В апреле 2026 года Китай рассматривал возможность предоставления финансовой и иной помощи местным авиакомпаниям, пострадавшим от нефтяного кризиса и роста цен на топливо.
Среди возможных мер государственной поддержки — субсидии, налоговые льготы и низкопроцентные кредиты, а также возможное слияние некоторых авиакомпаний. Однако с 5 июня 2026 года авиаперевозчики Китая, включая Air China и China Southern Airlines, снизили дополнительные топливные сборы на внутренних рейсах после того, как увеличили их 5 апреля того же года.