«За всем контроль нужен»

Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину, что к учебному году все готово. Школы России окончательно перешли на единые федеральные образовательные программы, также добавились новые воспитательные предметы. День знаний — 1 сентября — начнется с поднятия государственного флага, исполнения гимна, после чего пройдет урок «Разговоры о важном». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что процесс внедрения новаций легким быть не обещает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

С 1 сентября 2026 года в российских школах начальная военная подготовка станет самостоятельным отдельным курсом. На него выделяется 34 учебных часа — по часу в неделю. Это ровно в два раза больше, чем ранее. Обязательным станет предмет под названием «Россия — мои горизонты». В частности, на нем будут изучать предприятия и профессии данного региона, а также экономику. Другая новация — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) — теперь это также обязательный курс, однако он начнется лишь со второго полугодия. Российским детям подробно разъяснят, что такое патриотизм, как и в чем его нужно проявлять, какая семья считается крепкой, а какая нет, что такое историческая память и гуманизм. Кроме того, ДНКР включает в себя изучение биографий и жизненного пути выдающихся российских ученых, писателей, полководцев и государственных деятелей

Еще нужно сказать, вернее, напомнить, что каждый понедельник в российских школах начинается с обязательной торжественной линейки: поднятия флага и исполнения гимна РФ. Затем ученики отправляются на урок под названием «Разговоры о важном». Согласно инструкции Министерства просвещения, начинать учебный процесс именно с этого предмета нужно для того, чтобы каждый подрастающий гражданин зарядился патриотизмом, получил бы соответствующий настрой на всю неделю.

Есть еще одна, более простая причина. Дело в том, что раньше предмет стоял последним в расписании. В результате отмечались случаи, когда некоторые несознательные учащиеся его прогуливали, вернее сказать, домой уходили. Тем более что он относится к так называемой внеурочной деятельности. Не все понимают, что это тоже обязательно, и относятся к этому халатно. Понятно, что нагрузка на детей в результате возрастает. Кстати, и педагогов это тоже касается.

В итоге сократить решили иностранные языки на 20% и обществознание — в два раза. Первоклассникам отменили домашние задания.

Что еще важно отметить: в обучении традиционным ценностям допускаются даже некие либеральные подходы. Министерство просвещения требует от преподавателей отказаться от назидательного тона и вести «честный диалог с правом ребенка сомневаться». При том что контрольных нет, экзаменов по этим дисциплинам также нет — как знания проверять?

Педагоги стали жаловаться: сложные это методики, их такому не учили. Значит, требуется переподготовка. Вопрос, когда ее проводить: график напряженный, очень мало у людей свободного времени. Отдых ведь тоже нужен, не правда ли? Собственно, как объяснить ребенку, какая ценность традиционная, а какая нет? Чиновник говорит, мол, приводите конкретные примеры: перевел бабушку через дорогу — хорошо, прогуливает уроки и сидит в социальных сетях, смотрит чуждые мультфильмы, играет в плохие западные игры — плохо. Список правильных книг и кинофильмов прилагается.

Соответственно, чем старше человек становится, понятия о том, что хорошо и плохо, расширяются. К примеру, западный либерализм — плохо. Российский патриотизм — хорошо. Главное, чтобы человек, выйдя на улицу, не разочаровался, ибо там иногда происходит совсем не то, чему учат на уроках по ДНКР. К тому же известные личности, с которых предлагается брать пример, не всегда бывали во всем хорошими и положительными. Все это в совокупности может привести к таким отрицательным явлениям, как нигилизм и недоверие к общественным институтам. Что касается воспитания, логично было бы переложить его на родителей, но нет — за всем контроль нужен. Хорошо, если семья крепкая, а если наоборот, как быть? То-то и оно.

Дмитрий Дризе