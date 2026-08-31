Вице-президентом Казахстана назначен замглавы администрации Токаева Карин

Вице-президентом Казахстана назначен Ерлан Карин. Его кандидатуру парламенту предложил президент Касым-Жомарт Токаев. Должность вице-президента появилась в стране после утверждения новой конституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент Казахстана Ерлан Карин

Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан Вице-президент Казахстана Ерлан Карин

Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан

За господина Карина проголосовало большинство депутатов — 141 из 145. Депутаты также одобрили переназначение Олжаса Бектенова на должность премьер-министра республики. Указы о назначении на должности опубликованы на сайте президента Казахстана.

Ерлан Карин в разные годы был государственным советником, госсекретарем, помощником президента Казахстана. Летом 2026 года стал первым замруководителя администрации президента.

Новая Конституция была принята в Казахстане 15 марта. Она предусматривает переход от двухпалатного парламента к однопалатному. Вместо Сената и Мажилиса в Казахстане начал работать Курултай — новый высший представительный орган страны. Кроме того, в стране учреждается новый высший консультативный орган — Народный совет.