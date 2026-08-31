Вице-президентом Казахстана назначен замглавы администрации Токаева Карин
Вице-президентом Казахстана назначен Ерлан Карин. Его кандидатуру парламенту предложил президент Касым-Жомарт Токаев. Должность вице-президента появилась в стране после утверждения новой конституции.
Вице-президент Казахстана Ерлан Карин
Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан
За господина Карина проголосовало большинство депутатов — 141 из 145. Депутаты также одобрили переназначение Олжаса Бектенова на должность премьер-министра республики. Указы о назначении на должности опубликованы на сайте президента Казахстана.
Ерлан Карин в разные годы был государственным советником, госсекретарем, помощником президента Казахстана. Летом 2026 года стал первым замруководителя администрации президента.
Новая Конституция была принята в Казахстане 15 марта. Она предусматривает переход от двухпалатного парламента к однопалатному. Вместо Сената и Мажилиса в Казахстане начал работать Курултай — новый высший представительный орган страны. Кроме того, в стране учреждается новый высший консультативный орган — Народный совет.
Должность вице-президента в Казахстане была возвращена в новую конституцию, которая вступила в силу 1 июля 2026 года. Она заменила пост государственного советника и предусматривает, что вице-президент будет представлять интересы президента при взаимодействии с госорганами и выполнять его функции.
Введение поста вице-президента является частью масштабных конституционных изменений, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым, которые также включают переход от двухпалатного парламента к однопалатному Курултаю и создание нового высшего консультативного органа — Народного совета. Эти реформы направлены на создание новой системы власти с сильным президентом, влиятельным парламентом и подотчетным правительством. На референдуме 15 марта 2026 года за новую конституцию проголосовали 87,15% граждан.
Президент Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что имя вице-президента будет объявлено в течение 10 дней после голосования на избирательном участке 23 августа 2026 года. Он отмечал, что вице-президент не должен состоять в партии, заниматься бизнесом или работать на других должностях, а его назначение происходит с согласия депутатов Курултая.