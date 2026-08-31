Парламент Казахстана проголосовал за переназначение Бектенова премьер-министром

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переназначение Олжаса Бектенова премьер-министром Казахстана произошло после того, как 28 августа 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке всего правительства страны.

Это событие последовало за важными изменениями в политической системе Казахстана. 1 июля 2026 года вступила в силу новая Конституция, принятая по итогам мартовского референдума, которая предполагала переход к однопалатному парламенту Курултаю вместо двухпалатного. Конституционный суд Казахстана 7 июля 2026 года также разъяснил, что предыдущие президентские сроки Токаева обнуляются, что позволяет ему баллотироваться на следующих выборах 2029 года.

23 августа 2026 года в Казахстане прошли первые выборы в новый однопалатный парламент, на которых победила партия «Адилет», набравшая 71,17% голосов. Лидером этой партии, образованной весной 2026 года, является Айбек Дадебай, который до этого был главой администрации президента Касым-Жомарта Токаева. Партия «Адилет» сформировалась стремительно, объединившись с бывшей правящей партией «Аманат», и ее создание рассматривается как часть политики дистанцирования Токаева от наследия предыдущего президента Нурсултана Назарбаева.