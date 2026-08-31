Парламент Казахстана проголосовал за назначение Карина на пост вице-президента

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение должности вице-президента в Казахстане является частью масштабной конституционной реформы, инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым. Новая конституция, принятая по итогам всенародного референдума 15 марта 2026 года и вступившая в силу 1 июля 2026 года, также предусматривает создание однопалатного парламента, который стал называться Курултай.

Согласно новому законодательству, вице-президент будет назначаться президентом с согласия Курултая и сможет представлять интересы главы государства при взаимодействии с госорганами, а также выполнять функции, определенные президентом. Должность вице-президента уже существовала в Казахстане в период с 1991 по 1996 год, после чего была упразднена.