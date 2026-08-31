Минобороны России: средства ПВО за ночь сбили 239 БПЛА над регионами страны

С вечера 30 августа до утра 31-го российские средства ПВО в регионах страны сбили 239 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно сводке, дроны сбивали над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями, также — над территориями Воронежской, Липецкой, Калужской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Тульской областей. Помимо этого — над Московским регионом, Крымом и Черным морем.