Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны России: средства ПВО за ночь сбили 239 БПЛА над регионами страны

С вечера 30 августа до утра 31-го российские средства ПВО в регионах страны сбили 239 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно сводке, дроны сбивали над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями, также — над территориями Воронежской, Липецкой, Калужской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Тульской областей. Помимо этого — над Московским регионом, Крымом и Черным морем.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд