Самарская область подверглась атаке БПЛА

Минобороны отчиталось о сбитых ночью над регионами России 239 украинских беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Они атаковали 15 субъектов РФ, включая Самарскую область. Об этом сообщило профильное министерство в понедельник, 31августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, кроме Самарской области БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

В Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. Аэропорт Курумоч временно приостанавливал работу.

В настоящее время в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Курумоч возобновил работу в штатном режиме. Задерживаются прилет и вылет 20 авиарейсов.

Георгий Портнов