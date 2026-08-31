В самарском аэропорту задерживается прилет и вылет 20 рейсов

Прибытие и отправление 20 авиарейсов задерживается в самарском аэропорту Курумоч утром в понедельник, 31 августа. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В частности, отложено прибытие в Самару самолетов из Антальи, Хургады, Шарм-эль-Шейха, Москвы, Екатеринурга, Сочи, Казани, Махачкалы, Ульяновска, Новосибирска, Уфы, Душанбе. Задерживается вылет самолетов из Самары в Хургаду, Анталью, Москву, Екатеринбург, Сочи, Калининград и Сургут.

Ночью и утром в понедельник в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В связи с этим 3:36 до 8:16 (MSK+1) в аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Сейчас аэровокзал работает в штатном режиме.

Георгий Портнов