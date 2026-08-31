«Ведомости»: банки с сентября будут отчитываться перед ФССП о взыскании долгов

Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 сентября будут передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) информацию о работе по взысканию долгов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей четырех банков и пяти МФО. Первый отчет финансовые организации должны будут предоставить в апреле 2027 года.

Два года назад ФССП стала надзорным органом для банков и МФО. С весны 2024 года ведомство включает в специальный реестр те финансовые организации, которые самостоятельно работают по возврату долгов. Если банк или МФО не попадают в этот список, они лишаются права вести прямые переговоры и отправлять сообщения должникам. Предоставление отчетности — новый этап надзора, который вводится с сентября.

ФССП будет требовать отчеты два раза в год. Банки и МФО будут отчитываться за первое (с 20 по 30 августа) и второе полугодия (с 1 по 10 апреля) без нарастающего итога. В такой документации будет три раздела с данными о финансовых организациях и показателями деятельности по взысканию задолженностей. В отчетах, в том числе, будет отражена информация о количестве лиц, в отношении которых осуществлялось взыскание, числе клиентов с просрочкой на определенную дату, количестве жалоб на незаконные действия при взыскании и так далее.

Если банк или МФО более двух раз за год нарушают порядок отчетности, их могут отнести к компаниям с высокой категорией риска. Кроме того, финансовые организации могут привлечь к административной ответственности и назначить штрафы до 500 тыс. руб.