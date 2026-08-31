«Ведомости»: банки с сентября будут отчитываться перед ФССП о взыскании долгов
Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 сентября будут передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) информацию о работе по взысканию долгов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей четырех банков и пяти МФО. Первый отчет финансовые организации должны будут предоставить в апреле 2027 года.
Два года назад ФССП стала надзорным органом для банков и МФО. С весны 2024 года ведомство включает в специальный реестр те финансовые организации, которые самостоятельно работают по возврату долгов. Если банк или МФО не попадают в этот список, они лишаются права вести прямые переговоры и отправлять сообщения должникам. Предоставление отчетности — новый этап надзора, который вводится с сентября.
ФССП будет требовать отчеты два раза в год. Банки и МФО будут отчитываться за первое (с 20 по 30 августа) и второе полугодия (с 1 по 10 апреля) без нарастающего итога. В такой документации будет три раздела с данными о финансовых организациях и показателями деятельности по взысканию задолженностей. В отчетах, в том числе, будет отражена информация о количестве лиц, в отношении которых осуществлялось взыскание, числе клиентов с просрочкой на определенную дату, количестве жалоб на незаконные действия при взыскании и так далее.
Если банк или МФО более двух раз за год нарушают порядок отчетности, их могут отнести к компаниям с высокой категорией риска. Кроме того, финансовые организации могут привлечь к административной ответственности и назначить штрафы до 500 тыс. руб.
В январе 2026 года Госдума приняла закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП) о своей деятельности по взысканию просроченной задолженности с физических лиц. Ранее такую отчетность должны были предоставлять только профессиональные коллекторские организации, а надзор за банками и МФО осуществлял Центральный банк.
Надзор Федеральной службы судебных приставов за банками и МФО в части взыскания просроченных долгов начался в феврале 2024 года, что привело к значительному росту штрафов для сборщиков долгов. Например, по данным ГУ ФССП России по Москве, за 2024 год было рассмотрено 4338 обращений граждан, что привело к наложению административных штрафов на общую сумму 70 млн 25 тыс. рублей, тогда как в 2023 году эта сумма составляла 48 млн рублей.
Одновременно с ужесточением контроля за взысканием долгов, с 1 апреля 2026 года вступают в силу изменения, снижающие максимальную переплату по краткосрочным микрозаймам, включая штрафы, до 100% от суммы долга. Также с 1 октября 2026 года МФО не смогут выдавать займы с полной стоимостью выше 200% годовых клиентам, у которых уже есть два таких непогашенных кредита, а с 1 апреля 2027 года заемщик сможет иметь только один подобный займ.