В hh.ru назвали профессии фармацевтов и дворников самыми дефицитными в ЦФО

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru назвала фармацевтов-провизоров и дворников самыми дефицитными специалистами в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), не считая Москвы. Об этом пресс-служба сервиса сообщила ТАСС.

В розничной торговле ЦФО на одну вакансию приходится 2,1 резюме. Также в перечень профессий с наиболее выраженным дефицитом вошли продавцы-консультанты, администраторы магазинов и повара.

Наиболее остро нехватка кадров проявляется в Тульской области. По данным hh.ru, здесь работодателям не хватает врачей и фармацевтов, специалистов строительных и рабочих профессий, поваров, агентов и управленцев.