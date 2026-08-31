Грузопоток по Севморпути за восемь месяцев вырос на 15%
По Северному морскому пути (СМП) за неполные восемь месяцев 2026 года перевезено 24,2 млн тонн грузов, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По данным ведомства, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти в десять раз — до 37 млн тонн в 2025 году.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
«Положительная динамика в этом году — плюс 15% за почти восемь месяцев, уже перевезено 24,2 млн тонн грузов»,— рассказал министр в интервью «РИА Новости».
Северный морской путь — судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Его протяженность составляет около 5,6 тыс. км. В бюджете на 2026–2028 годы на реализацию федерального проекта «Развитие Большого Северного морского пути» заложено почти 138 млрд руб. Основные инфраструктурные мероприятия по развитию СМП были запланированы на 2025–2026 годы, в том числе начало строительства глубоководных портов и модернизация узлов.
Подробности — в материале «Ъ» «Из традиционного — в большой».
В 2025 году по Северному морскому пути было перевезено 37 млн тонн грузов, а транзитные перевозки достигли рекордных 3,2 млн тонн. По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, за десять лет грузопоток увеличился почти в десять раз.
Госкорпорация «Росатом» прогнозирует, что в 2026 году объем грузоперевозок по Севморпути может превысить 40 млн тонн, что станет историческим максимумом. Этот рост отражает общее понимание неизбежного ежегодного увеличения перевозок по арктической магистрали, как в России, так и за рубежом.
Развитие Севморпути активно поддерживается инвестициями: в бюджете на 2026–2028 годы на федеральный проект «Развитие Большого Северного морского пути» заложено почти 138 млрд рублей. В рамках развития инфраструктуры уже построены два атомных ледокола, шесть судов аварийно-спасательного флота, модернизированы два судна гидрографического флота и запущены четыре спутника.