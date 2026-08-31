Грузопоток по Севморпути за восемь месяцев вырос на 15%

По Северному морскому пути (СМП) за неполные восемь месяцев 2026 года перевезено 24,2 млн тонн грузов, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По данным ведомства, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти в десять раз — до 37 млн тонн в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Положительная динамика в этом году — плюс 15% за почти восемь месяцев, уже перевезено 24,2 млн тонн грузов»,— рассказал министр в интервью «РИА Новости».

Северный морской путь — судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Его протяженность составляет около 5,6 тыс. км. В бюджете на 2026–2028 годы на реализацию федерального проекта «Развитие Большого Северного морского пути» заложено почти 138 млрд руб. Основные инфраструктурные мероприятия по развитию СМП были запланированы на 2025–2026 годы, в том числе начало строительства глубоководных портов и модернизация узлов.

Подробности — в материале «Ъ» «Из традиционного — в большой».