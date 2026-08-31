Кравцов: 38 тысяч школ 1 сентября примут 17,5 миллиона учеников

В новом учебном году российские школы примут 17,5 млн учеников. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с «РИА Новости».

По словам министра, образовательный процесс продолжится в 38 тыс. учебных заведений, из которых 17 были возведены с нуля. Он отметил, что впервые в истории страны в первый класс пойдут 1,5 млн детей. Для ведомства приоритетной задачей является создание комфортных условий, подчеркнул министр.

Также господин Кравцов сообщил, что школьники будут осваивать обновленные учебные программы, направленные на укрепление единого образовательного пространства.