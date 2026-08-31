В Хабаровском крае паводок затронул 37 населенных пунктов

Под влиянием паводка остаются 37 населенных пунктов в восьми муниципалитетах Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в «Максе».

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По данным ведомства, в регионе подтоплено 576 приусадебных и дачных участков, а также 29 отрезков внутрипоселковых и межпоселковых автодорог.

По состоянию на утро 31 августа вода зашла еще на 13 приусадебных участков в поселке Мухен и селе Гвасюги. В селе Верхний Нерген Нанайского района затопило два участка местных дорог. В районе имени Лазо от воды полностью освободились приусадебные территории в поселках Обор и Сита.

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска держится на отметке 509 см. У Комсомольска-на-Амуре он поднялся на 3 см и достиг 575 см.