Reuters: США ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларак

Американские вооруженные силы нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на иранском острове Ларак, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее об этом также сообщали источники журналиста Axios Барака Равида.

Накануне иранские СМИ сообщили об ударе США по острову Ларак в Ормузском проливе. Это стало первым известным американским ударом по Ирану с конца июля.

«Было замечено, что силы Корпуса стражей исламской революции готовятся к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив»,— сообщил источник агентства.

По данным Fox News, Иран ответил атакой на американские войска, дислоцированные в Иордании. Почти все приближающиеся ракеты «на данный момент перехвачены», указано в сообщении корреспондента телеканала.

По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), при ударе есть погибшие и пострадавшие. Как сообщало агентство Tasnim, удар по острову был нанесен с помощью БПЛА.