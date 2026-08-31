Reuters: США ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларак
Американские вооруженные силы нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на иранском острове Ларак, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее об этом также сообщали источники журналиста Axios Барака Равида.
Накануне иранские СМИ сообщили об ударе США по острову Ларак в Ормузском проливе. Это стало первым известным американским ударом по Ирану с конца июля.
«Было замечено, что силы Корпуса стражей исламской революции готовятся к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив»,— сообщил источник агентства.
По данным Fox News, Иран ответил атакой на американские войска, дислоцированные в Иордании. Почти все приближающиеся ракеты «на данный момент перехвачены», указано в сообщении корреспондента телеканала.
По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), при ударе есть погибшие и пострадавшие. Как сообщало агентство Tasnim, удар по острову был нанесен с помощью БПЛА.
Удары США по иранскому острову Ларак, произошедшие 31 августа 2026 года, стали первыми с конца июля 2026 года. Ранее, 28 июня 2026 года, журналист Axios Барак Равид сообщал об ударах вооруженных сил США по иранским объектам в районе Ормузского пролива как об ответной мере на нападение Ирана на коммерческий танкер. 14 августа 2026 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper над провинцией Хормозган, уточняя, что США и Иран возобновили атаки в начале июля.
США требуют от Ирана открытия Ормузского пролива для урегулирования конфликта, тогда как Иран настаивает на снятии американской блокады иранских портов, возмещении ущерба от боевых действий, снятии санкций и разморозке активов. В тот же день, 31 августа 2026 года, президент США Дональд Трамп опубликовал видео с имитацией ракетных ударов по иранскому острову Харк. Через Харк до начала операции США и Израиля экспортировалось более 90% иранской нефти.
После ударов по Лараку Fox News сообщил, что Иран атаковал базы вооруженных сил США в Иордании, причем почти все ракеты были перехвачены, и значительных повреждений нет. В КСИР заявляют, что в результате атаки США на Ларак погибли как минимум два человека и еще двое ранены, включая иранских военнослужащих. Иран обвинил в атаке США и Израиль, пообещав ответные действия.