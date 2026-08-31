Минимум 14 человек пропали после наводнения в Гранд-Каньоне в США
В Гранд-Каньоне один человек погиб и еще 14 числятся пропавшими без вести после наводнения, произошедшего на выходных. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные Службы национальных парков США (NPS).
Фото: Parth Desai / AP
Тело погибшего извлекли из реки на территории парка, его личность пока не раскрывается. Поисково-спасательная операция продолжается, к ней привлечены вертолеты и Департамент общественной безопасности штата.
Стихия обрушилась на нижнюю часть национального парка во второй половине дня в субботу. В каньоне Брайт-Энджел, а также в районе туристического комплекса Фантом-Ранч на дне каньона резкий подъем воды снес практически все пешеходные мосты через ручей и уничтожил кемпинги. К воскресенью из зоны паводка на Южный рим эвакуировали 62 человека.
Из-за повреждения основного водопровода в парке ввели строгий режим экономии воды и закрыли часть отелей и популярных маршрутов. Спасатели предупреждают, что угроза новых проливных дождей, селей и камнепадов в регионе сохраняется.