Минимум 14 человек пропали после наводнения в Гранд-Каньоне в США

В Гранд-Каньоне один человек погиб и еще 14 числятся пропавшими без вести после наводнения, произошедшего на выходных. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные Службы национальных парков США (NPS).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Parth Desai / AP Фото: Parth Desai / AP

Тело погибшего извлекли из реки на территории парка, его личность пока не раскрывается. Поисково-спасательная операция продолжается, к ней привлечены вертолеты и Департамент общественной безопасности штата.

Стихия обрушилась на нижнюю часть национального парка во второй половине дня в субботу. В каньоне Брайт-Энджел, а также в районе туристического комплекса Фантом-Ранч на дне каньона резкий подъем воды снес практически все пешеходные мосты через ручей и уничтожил кемпинги. К воскресенью из зоны паводка на Южный рим эвакуировали 62 человека.

Из-за повреждения основного водопровода в парке ввели строгий режим экономии воды и закрыли часть отелей и популярных маршрутов. Спасатели предупреждают, что угроза новых проливных дождей, селей и камнепадов в регионе сохраняется.