Президент Южной Кореи провел перестановки в правительстве

Президент Ли Чжэ Мён назначил нового министра финансов, повысив замминистра Ли Хен Ира, сообщает агентство «Рёнхап». Новым министром юстиции стал представитель правящей Демократической партии Ким Сын Вон. Министерство обороны возглавил бывший замкомандующего Объединенными силами Южной Кореи и США Кан Син Чхоль. Перед ним ставится задача наращивания самодостаточного оборонного потенциала страны.

Также были назначены новые министр земельных ресурсов, министр по делам малого и среднего бизнеса и министр по вопросам гендерного равенства.

Помимо этого, президентом вводится новая должность «помощника по мегапроектам». На нее назначен высокопоставленный чиновник министерства окружающей среды Ли Вон Чжу. В его обязанности войдет работа с технологическими конгломератами для привлечения крупных инвестиций в регионы, прежде всего в производство полупроводников и объекты, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Спецпомощником президента по политическим вопросам стал бывший губернатор региона Южный Кенсан Ким Ген Су.

Перестановки в кабмине произошли в связи с тем, что рейтинг одобрения президента недавно упал до самого низкого уровня за год его правления на фоне растущих цен на жилье и волатильности фондового рынка, отмечает агентство.

Кандидатуры министров должны пройти утверждение в парламенте.

Эрнест Филипповский