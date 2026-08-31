Лавров: Россия готова возобновить полноценную работу Арктического совета

Россия готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета, если другие будут «работать по-честному», учитывая законный интерес всех участников, написал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала arctic.ru.

«Однако готовы и к сценарию, который сейчас разыгрывают натовские страны в организации, предпринимая попытки обсуждать арктические проблемы без России в своем узком кругу»,— написал господин Лавров. По его мнению, такие действия приводят к «дискредитации и маргинализации Арктического совета».

По словам министра иностранных дел, на этот случай у страны есть «территории, логистика, технологии и надежные партнеры» для реализации планов России в Арктике.

Арктический совет — межправительственный форум, созданный для сотрудничества арктических государств в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. В феврале 2024 года Россия приостановила выплату своих ежегодных взносов в бюджет совета до тех пор, «пока не возобновится реальная и равноправная работа организации с участием всех стран».