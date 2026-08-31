Основные события партийной жизни и предвыборной кампании 24—30 августа

На прошедшей неделе участники кампании провели первые радиодебаты, а в телеэфире появились первые агитационные ролики партий. «Совместные агитационные мероприятия» в эфире государственных радиостанций, начавшиеся 25 августа, обычно не вызывают особого интереса, в отличие от стартующих 31 августа телевизионных дебатов. Зато агитационные видеоролики, появившиеся в эфире федеральных телеканалов, сразу стали предметом анализа экспертов и интернет-пользователей.

Главной предвыборной сенсацией стала победа действующего депутата от КПРФ Михаила Матвеева, который добился в апелляции отмены решения Самарского облсуда о снятии его с выборов по одномандатному округу.

Из других событий недели можно отметить временное выбытие из избирательной гонки лидера «Справедливой России» Сергея Миронова: в ходе поездки на Алтай политик получил «небольшую травму», которая требует «вынужденного лечения». В случае же с ДТП, в которое попал в Москве лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вроде бы обошлось без травм.

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