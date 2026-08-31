Лавров: Россия стремится сохранить Арктику зоной мира
Россия стремится сохранить Арктику в качестве зоны мира и сотрудничества для международного сообщества, написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru. Он добавил, что военная активность стран НАТО в регионе грозит катастрофическими последствиями.
Как указал министр, у России уже есть совместные арктические проекты с Китаем и Индией. По его словам, Москва также открыта к сотрудничеству с другими странами БРИКС и СНГ, а также Южной Кореей и Сингапуром.
«Вместе с тем есть и те, кто данную точку зрения не разделяет. Страны НАТО ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряженности»,— добавил Сергей Лавров. Санкционное давление со стороны западных стран, проведение военных учений НАТО в Арктике глава МИД назвал угрозой нацбезопасности России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 мая 2026 года отмечал, что страны Запада планируют создать в Азии новый военный альянс по аналогии с НАТО, что представляет угрозу интересам России. По его словам, США и их союзники по НАТО наращивают военную инфраструктуру в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, пытаясь расшатать существующую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом НАТО в апреле поставило цель укреплять сотрудничество с такими странами Индо-Тихоокеанского региона, как Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия.
В августе 2026 года Сергей Лавров написал, что Россия готова развивать сотрудничество в Арктике с Белоруссией и другими странами СНГ, а также с Бразилией, Индонезией, Ираном и другими странами БРИКС. Он также упомянул Южную Корею и Сингапур как страны, проявляющие интерес к арктическим проектам, несмотря на их участие в санкционной кампании Запада.
В июле 2026 года сообщалось, что группа из 12 стран НАТО готовит морскую миссию для укрепления безопасности в Северной Атлантике и Арктике. Эта инициатива возникла после давления со стороны США, требовавших от Европы большей ответственности внутри НАТО. В мае 2026 года семь государств-членов НАТО опубликовали совместное заявление о наращивании военного присутствия в Арктике и на Крайнем Севере.