Лавров: Россия стремится сохранить Арктику зоной мира

Россия стремится сохранить Арктику в качестве зоны мира и сотрудничества для международного сообщества, написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для портала Arctic.ru. Он добавил, что военная активность стран НАТО в регионе грозит катастрофическими последствиями.

Как указал министр, у России уже есть совместные арктические проекты с Китаем и Индией. По его словам, Москва также открыта к сотрудничеству с другими странами БРИКС и СНГ, а также Южной Кореей и Сингапуром.

«Вместе с тем есть и те, кто данную точку зрения не разделяет. Страны НАТО ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряженности»,— добавил Сергей Лавров. Санкционное давление со стороны западных стран, проведение военных учений НАТО в Арктике глава МИД назвал угрозой нацбезопасности России.