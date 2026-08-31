Лавров заявил об угрозе милитаризации Арктики
Лавров: НАТО хочет использовать Арктику для сдерживания России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью о международном сотрудничестве в Арктике для портала Arctic.ru. В публикации он указал на угрозы милитаризации региона, чего, по его словам, Москва не хочет.
Как указал господин Лавров, в феврале альянс НАТО проводит военные приготовления и масштабные учения в Арктике. «Такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России. Повышаются риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями»,— написал он.
Одновременно, по словам министра, западные страны пытаются подорвать права России в сфере международного сотрудничества, поскольку участники проектов в Арктике попадают в санкционные списки. «Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников»,— добавил Сергей Лавров.
Россия, в свою очередь, заинтересована в сохранении Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества, добавил глава МИД. Он указал, что страна развивает арктические проекты с Китаем и Индией, а также готова к работе с другими странами Евразии.
В марте 2026 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад в Арктике создаёт угрозы безопасности, которые могут привести к вооружённому противостоянию. МИД РФ настаивает, что присутствие НАТО в Арктике дестабилизирует обстановку в регионе, и Россия как крупнейшая арктическая держава не заинтересована в таком развитии событий.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в феврале 2026 года отметил, что международное сотрудничество в Арктике оказалось под ударом из-за действий НАТО и Евросоюза, которые, по его словам, сознательно разрушили прежние механизмы для демонизации России и милитаризации региона. Он также добавил, что НАТО запустило миссию «Арктический страж» с целью объединить вооружённые силы блока в регионе.
Миссия «Арктический страж» была запущена в феврале 2026 года, как заявлял глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, она направлена на сдерживание России в высоких широтах и наращивание военного присутствия блока в этом регионе.