Лавров заявил об угрозе милитаризации Арктики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью о международном сотрудничестве в Арктике для портала Arctic.ru. В публикации он указал на угрозы милитаризации региона, чего, по его словам, Москва не хочет.

Как указал господин Лавров, в феврале альянс НАТО проводит военные приготовления и масштабные учения в Арктике. «Такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России. Повышаются риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями»,— написал он.

Одновременно, по словам министра, западные страны пытаются подорвать права России в сфере международного сотрудничества, поскольку участники проектов в Арктике попадают в санкционные списки. «Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников»,— добавил Сергей Лавров.

Россия, в свою очередь, заинтересована в сохранении Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества, добавил глава МИД. Он указал, что страна развивает арктические проекты с Китаем и Индией, а также готова к работе с другими странами Евразии.