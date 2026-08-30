Промышленно-энергетический форум TNF получил международный статус
Премьер-министр России Михаил Мишустин изменил схему проведения промышленно-энергетического форума TNF. Прежний оргкомитет упразднен. Координацией займется Минпромторг. Организатором будет ассоциация «Нефтегазовый кластер». Сам форум получил международный статус. Постановление правительства опубликовано на портале правовых актов.
«Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением форума, будет осуществляться организатором форума за счет собственных и привлекаемых внебюджетных средств», — отмечается в постановлении.
По заявкам организатора МИД России будет выдавать иностранным участникам и представителям прессы визы без взимания сборов. «Это важное нововведение. Каждый год в Тюмень приезжают делегации и компании из разных стран мира. В этот раз ожидаем представителей Казахстана, Беларуси, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии, Алжира, Ирана и Китая», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в «Макс».
В постановлении отмечается, что правительство приняло предложение Минпромторга о ежегодном проведении промышленно-энергетического форума TNF начиная с 2026 года. В этом году мероприятие пройдет в Тюмени с 14 по 17 сентября.
Промышленно-энергетический форум TNF в 2025 году собрал 15 тысяч человек, став одним из наиболее значимых событий страны в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Форум развивался по четырем тематическим трекам: человеческий капитал и кадры, новые технологии, цифра в ТЭК и стратегические вопросы, определяющие модели взаимодействия ключевых игроков отрасли. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что регион готов делиться наработками и дальше включаться в выполнение задач для России и дружественных стран.
В 2026 году XI Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени соберет более 18 тысяч участников ТЭК, которые обсудят, как добывать нефть эффективнее в условиях, когда более половины запасов страны являются трудноизвлекаемыми. Оргкомитет форума возглавляет министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Форум является рабочим инструментом отрасли, где принимаются решения, которые компании потом реализуют в течение всего года.
В 2025 году форум привлек около 1,5 тысячи компаний из 67 регионов России и три международные официальные делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Беларуси. В выставке TNF EXPO приняли участие более 120 экспонентов, включая представителей Китая, Ирана и Беларуси. В ходе форума также были заключены соглашения о сотрудничестве между ГК «ТОФС» и Тюменским индустриальным университетом, а также между Роскачеством и «Единым оператором испытаний» для отраслевых испытаний и работы технических комитетов Минпромторга РФ.