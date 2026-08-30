Промышленно-энергетический форум TNF получил международный статус

Премьер-министр России Михаил Мишустин изменил схему проведения промышленно-энергетического форума TNF. Прежний оргкомитет упразднен. Координацией займется Минпромторг. Организатором будет ассоциация «Нефтегазовый кластер». Сам форум получил международный статус. Постановление правительства опубликовано на портале правовых актов.

«Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением форума, будет осуществляться организатором форума за счет собственных и привлекаемых внебюджетных средств», — отмечается в постановлении.

По заявкам организатора МИД России будет выдавать иностранным участникам и представителям прессы визы без взимания сборов. «Это важное нововведение. Каждый год в Тюмень приезжают делегации и компании из разных стран мира. В этот раз ожидаем представителей Казахстана, Беларуси, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии, Алжира, Ирана и Китая», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в «Макс».

В постановлении отмечается, что правительство приняло предложение Минпромторга о ежегодном проведении промышленно-энергетического форума TNF начиная с 2026 года. В этом году мероприятие пройдет в Тюмени с 14 по 17 сентября.