Россиян нет среди пострадавших при крушении парома у берегов Кипра

Россиян нет среди погибших и пострадавших при крушении парома у берегов непризнанной Турецкой республики Северного Кипра. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Никосии.

Диппредставительство отметило, что такие данные предоставили в турко-кипрском МИДе. В ведомстве уточнили, что никто из россиян не обращался за медицинской помощью в больницы Кипра. Граждан РФ также нет в списках погибших. Пресс-служба российского посольства в Кипре заявила, что находится в контакте с компетентными органами и службами.

Паром затонул в 2–2,5 км от побережья города Кирения. На нем было 267 пассажиров. Восемь человек погибли, 17 числятся пропавшими без вести. Во время спасательной операции задействовали пять судов и два вертолета. В Турецкой Республике Северного Кипра объявлен трехдневный национальный траур.