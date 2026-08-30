DHA сообщило об атаке на российский сухогруз у Новороссийска
DHA: атакованный российский сухогруз сел на мель у берегов Турции
Российский сухогруз «Омский-107», атакованный у берегов Новороссийского порта, сел на мель у пляжа Алачалы в турецком Шиле. Об этом сообщило агентство DHA. Когда именно произошла атака, не уточняется.
О приближающемся к берегу стометровом судне сообщили местные жители. Прибывшие на место экстренные службы оцепили район и начали расследование. По данным DHA, экипаж эвакуировался с судна с помощью спасательных шлюпок. Капитанская каюта полностью сгорела. После атаки судно дрейфовало и подплыло к берегам Турции. DHA опубликовала снятые с воздуха снимки.
По данным сервиса Vesselfinder, судно было построено в 1981 году и ходило под флагом России. В последний раз сухогруз сообщал о своем местоположении 29 дней назад. В последний раз «Омский-107» заходил в порт в турецком Герзе.
В августе 2026 года в районе Новороссийска произошло несколько инцидентов с атаками беспилотников на суда. 3 августа 2026 года турецкое судно Nadhezna, перевозившее овощи и фрукты, было атаковано морскими беспилотниками, в результате чего 22 члена экипажа были эвакуированы в порт Новороссийска, а на судне возник пожар. Состояние трех человек оценивалось как тяжелое, удар пришелся по носовой части судна и каютам. 7 августа 2026 года беспилотник атаковал сухогруз MV Gulluk под турецким флагом, после чего судно направилось в Стамбул для оценки повреждений. 9 августа 2026 года турецкое судно Nadezhda, атакованное беспилотниками у Новороссийска, отбуксировали в порт Самсун. Удары нанесли серьезный ущерб палубе, грузовым трюмам и машинному отделению, а ключевые узлы и оборудование в некоторых отсеках были полностью уничтожены.