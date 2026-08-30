DHA сообщило об атаке на российский сухогруз у Новороссийска

Российский сухогруз «Омский-107», атакованный у берегов Новороссийского порта, сел на мель у пляжа Алачалы в турецком Шиле. Об этом сообщило агентство DHA. Когда именно произошла атака, не уточняется.

О приближающемся к берегу стометровом судне сообщили местные жители. Прибывшие на место экстренные службы оцепили район и начали расследование. По данным DHA, экипаж эвакуировался с судна с помощью спасательных шлюпок. Капитанская каюта полностью сгорела. После атаки судно дрейфовало и подплыло к берегам Турции. DHA опубликовала снятые с воздуха снимки.

По данным сервиса Vesselfinder, судно было построено в 1981 году и ходило под флагом России. В последний раз сухогруз сообщал о своем местоположении 29 дней назад. В последний раз «Омский-107» заходил в порт в турецком Герзе.