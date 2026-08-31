В 2026 году в России произвели 4,1 млн предметов мебели

Ритейлер Hoff в 2027 году рассчитывает удвоить долю B2B-направления в структуре продаж, доведя ее до 10%. Схожий путь выбрали и другие продавцы и производители мебели. Искать новые каналы сбыта бизнес вынуждает падение розничных продаж, но работа с корпоративными клиентами — менее маржинальное направление, развитие которого требует вложений. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, 4,1 миллиона предметов мебели произвели в России в январе—июне 2026 года.

Сейчас негативная тенденция на рынке сохраняется. Согласно «СберИндексу», номинальные траты потребителей в категории «мебель и предметы интерьера» с 17 по 23 августа снизились на 6,3%, а в июле этого года — на 6,5%. Плохие продажи уже сказываются на производстве. Гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов говорит, что выпуск, например, офисной мебели в России в январе—июне сократился на 5,5% к аналогичному периоду прошлого года.

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