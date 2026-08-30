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До 18 увеличилось число сбитых на подлете к Москве БПЛА

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. С начала суток количество сбитых дронов увеличилось до 18.

О пяти уничтоженных БПЛА господин Собянин сообщил около 21:00 мск. До этого о налете беспилотников на Москву он сообщал ночью и ранним утром. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Сегодня ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево. Авиагавани принимали и выпускали рейсы по согласованию.

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