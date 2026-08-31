Минвостокразвития России

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики образовано 21 мая 2012 года (до 26 февраля 2019 года — Министерство по развитию Дальнего Востока). Координирует деятельность по реализации государственных и федеральных целевых программ на Дальнем Востоке.

Управляет федеральным имуществом в ДФО, за исключением лесного фонда и особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также имущественных комплексов стратегических предприятий. Отвечает за развитие Арктической зоны.

Основные цели и задачи министерства: создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, содействие реализации инвестиционных проектов в ДФО, привлечение трудовых ресурсов на Дальний Восток, реализация программы «Дальневосточный гектар».

По итогам 2025 года общие расходы Минвостокразвития составили 80,6 млрд руб.