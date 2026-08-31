Чекунков Алексей Олегович

Родился 3 октября 1980 года в Минске. Окончил факультет международных экономических отношений МГИМО (2001), магистратуру Дальневосточного федерального университета по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 2002 году начал работать в инвестиционной группе компании АЛРОСА, занимал должность директора проектов, участвовал в консолидации ряда золотодобывающих активов в Якутии. С 2003 года — специалист, а затем вице-президент в российско-американском фонде прямых инвестиций Delta Private Equity. С 2006 года занимал должность управляющего директора в Объединенной золотой компании (входила в «Альфа-групп»). С 2009 года руководил собственной инвесткомпанией New Nations Capital, занимавшейся венчурными инвестициями.

В 2011–2013 годах участвовал в создании, занимал должность директора, члена правления и члена инвестиционного комитета Российского фонда прямых инвестиций. С 2014 по 2020 год — генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (группа ВЭБ.РФ). С 10 ноября 2020 года — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.