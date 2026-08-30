Переговоры пытаются снять с паузы

Глава ЦРУ во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины, по крайней мере, об этом пишет Axios со ссылкой на источники. Сообщается, что Белый дом пытался узнать, смогут ли руководители российских спецслужб убедить Владимира Путина вернуться к переговорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Диалог между Москвой и Киевом прекратился в середине февраля после начала войны с Ираном. И пока нет конкретных условий мира, встреча лидеров не состоится, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:

«Проблема такого формата (трехсторонняя встреча) для России заключается в том, что Москва не считает украинскую сторону независимой и суверенной и скорее предпочитала бы договариваться сначала с Западом, Дональдом Трампом, и потом презентовать готовые решения как Европейскому союзу, так и Киеву. Американцы к такому сценарию, судя по всему, не до конца готовы. Мы видели это по Анкориджу. Украинцы сочли предложение неприемлемым. Поэтому я полагаю, что перспектив таких встреч не очень много.

Москва не готова сейчас, судя по всему, договариваться с Зеленским ни напрямую, ни даже при посредничестве Дональда Трампа.

Что касается сообщений о подготовке Россией массированных ударов по объектам энергетики Украины, это, конечно, та самая спираль эскалации, в рамках которой мы сейчас находимся. Говорить о возобновлении переговоров можно будет только тогда, когда обе стороны исчерпают эскалационный потенциал. Последняя волна началась с атак на российскую логистику. Москва в ответ фактически заблокировала черноморский экспорт Украины и сейчас ведет огонь по складским помещениям на территории страны.

Возможно, ответные шаги мы также увидим и со стороны Киева, но говорить о скором возобновлении переговоров пока было бы рано. Я полагаю, что еще как минимум несколько месяцев вопрос этой эскалации будет на повестке дня».

На этой неделе глава офиса украинского президента Кирилл Буданов допустил, что следующая встреча делегаций Киева и Москвы может пройти уже в сентябре при посредничестве США. Но пока процесс по урегулированию конфликта, по его словам, на паузе. При этом помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что у России нет «прямой информации» о возобновлении переговоров в ближайшее время.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что войска начали подготовку к массированным ударам по энергетическим объектам Украины. В Киеве неоднократно заявляли, что грядущая зима может стать самой тяжелой с начала конфликта. Поэтому возобновления диалога между странами не стоит ждать в ближайшие месяцы, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Стороны к дипломатии по-своему готовы, но только именно что "по-своему". Каждая сторона, прежде всего Россия, Украина, но и Соединенные Штаты тоже, дипломатию представляют совершенно по-разному, и сочетать эти представления, мне кажется, невозможно.

Идея трехсторонней встречи принадлежит Зеленскому. Хорошо бы даже, чтобы там участвовал Трамп, потому что это способствует эффективности. Российская позиция всегда была неизменной — встреча возможна при условии, что будет предмет для разговора. Для финализации завершения процесса и утверждения понадобится встреча высшего уровня, может быть, даже и с участием Соединенных Штатов. Но ни одно из этих условий, что должна быть понятная схема, параметры ее имплементации и прочее, не то что не выполнены, к этому еще даже не приступали. На переговорах, которые были в прошлом году в Стамбуле, что-то обсуждалось, но это абсолютно первичная фаза».

Предыдущий раунд контактов между делегациями РФ, Украины и США проходил в феврале в Женеве. Глава российской группы Владимир Мединский тогда назвал эти двухдневные обсуждения «тяжелыми, но деловыми». А президента Украины Владимир Зеленский сообщал, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Однако выйти на системное соглашение сторонам не удалось, и процесс встал на паузу.

Ангелина Зотина