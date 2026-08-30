Премьер Исландии исключила новые переговоры о вступлении в ЕС

Правительство Исландии не станет возобновлять переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Премьер-министр Криструн Фростадоуттир заявила об этом после референдума, на котором большинство участников выступило против продолжения евроинтеграционного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

По последним данным телерадиокомпании RUV, против возобновления переговоров высказались более 52% проголосовавших. Противники вступления в ЕС указывали среди прочего на возможные угрозы для государственного суверенитета и ограничения в сфере рыболовства.

Госпожа Фростадоуттир отметила, что результаты референдума должны быть приняты во внимание, а проведение подобных голосований с небольшими интервалами нецелесообразно. При этом она не исключила изменения позиции страны в более отдаленной перспективе.

Премьер также подчеркнула, что Исландия продолжит сотрудничество с ЕС в рамках Европейской экономической зоны. Страна подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, однако в 2013-м переговорный процесс был приостановлен. Исландия входит в Шенгенскую зону и ЕЭЗ.