Премьер Исландии исключила новые переговоры о вступлении в ЕС
Правительство Исландии не станет возобновлять переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Премьер-министр Криструн Фростадоуттир заявила об этом после референдума, на котором большинство участников выступило против продолжения евроинтеграционного процесса.
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
По последним данным телерадиокомпании RUV, против возобновления переговоров высказались более 52% проголосовавших. Противники вступления в ЕС указывали среди прочего на возможные угрозы для государственного суверенитета и ограничения в сфере рыболовства.
Госпожа Фростадоуттир отметила, что результаты референдума должны быть приняты во внимание, а проведение подобных голосований с небольшими интервалами нецелесообразно. При этом она не исключила изменения позиции страны в более отдаленной перспективе.
Премьер также подчеркнула, что Исландия продолжит сотрудничество с ЕС в рамках Европейской экономической зоны. Страна подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, однако в 2013-м переговорный процесс был приостановлен. Исландия входит в Шенгенскую зону и ЕЭЗ.
Власти Исландии 6 марта 2026 года сообщили о предстоящем проведении референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз, при этом правительство внесло соответствующий законопроект в парламент. Договоренность о возобновлении переговоров с Европейским союзом была зафиксирована в коалиционном соглашении 2024 года, ещё до вступления премьера в должность.
Референдум, который состоялся 29 августа 2026 года, был связан не с окончательным присоединением к ЕС, а лишь с возобновлением переговоров, остановленных в 2013 году. Переговоры Исландии с ЕС начались в 2010 году после подачи заявки на вступление в 2009 году, но были заморожены после восстановления рынков в 2013 году.
В 2013 году, до приостановки переговоров, у Исландии были открыты 27 из 35 переговорных глав, 11 из которых были предварительно согласованы. На решение отказаться от вступления в ЕС тогда повлияли споры с Великобританией о рыбной отрасли и угрозы ЕС ввести торговые санкции в отношении островного государства. Вопрос контроля над рыболовством, которое обеспечивает почти 40% товарного экспорта Исландии, остается важным фактором для страны.