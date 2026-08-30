Французская миллионерша оставила все свое наследство Версалю

Во Франции обсуждают новость о наследстве Франсуазы Ламбер, умершей в возрасте 85 лет, которая оставила все свое состояние, деньги и коллекции Версальскому дворцу. Полная стоимость наследства пока не определена, но речь идет о миллионах евро.

В собрание дворца отправятся «версальские» предметы, бывшие собственностью Ламбер: комплект столовых приборов 1749 года, консоль 1750 года, пара каминных принадлежностей того же периода. Часть ее наследства Christie’s выставит на продажу с 18 сентября по 1 октября.

Среди предметов — мебель XVIII века, античный бронзовый шлем, картины, в том числе работа Мориса Утрилло. Общая стоимость этой части коллекции оценивается примерно в €1 млн. Вырученные на аукционе деньги прибавятся к тем, которые уже отписаны дворцу.