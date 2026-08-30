Бывшего президента Эквадора приговорили к пяти годам тюрьмы за взятки

Национальный суд Эквадора приговорил бывшего президента страны Ленина Морено к пяти годам тюрьмы за получение им взяток от китайской компании Sinohydro. Как отмечает AP, это уже третий в истории Эквадора бывший президент, официально осужденный за коррупционные и финансовые преступления.

Суд установил, что господин Морено в обмен на взятки обеспечил китайской компании Sinohydro участие в строительстве гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair. Преступление относится к периоду с 2007 по 2013 год, когда он занимал пост вице-президента при правительстве Рафаэля Корреа.

Суд также признал виновными в соучастии в этом преступлении еще 19 человек, включая бывших руководителей ГЭС, а также супругу, дочь, двух братьев и зятя господина Морено. Супруга и дочь получили по 30 месяцев лишения свободы. Все соучастники обязаны выплатить государству в тройном размере то, что они получили в виде взяток. Суд также учел, что Ленину Морено уже 73 года, он имеет серьезную инвалидность и передвигается в инвалидном кресле: свой срок бывший президент будет отбывать под домашним арестом. Его адвокаты намерены обжаловать приговор.

Ранее к длительным тюремным срокам за коррупцию приговорили бывших президентов Хамиля Мауада и Рафаэля Корреа. Оба находятся за пределами Эквадора, и приговоры им были вынесены заочно. В скором времени ожидается приговор в отношении еще одного бывшего президента страны — Абдалы Букарама, который был признан виновным в участии в организованной преступной группировке.

Алена Миклашевская