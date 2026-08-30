Sony и Warner подали в суд на Anthropic и обвинили его в «вопиющей краже»
Звукозаписывающие компании Sony Music и Warner Music подали иск к американскому разработчику искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic. Истцы обвиняют его в «одном из самых масштабных и вопиющих продолжающихся случаев кражи интеллектуальной собственности в истории». По их словам, Anthropic при обучении своего ИИ использовал десятки тысяч защищенных авторским правом музыкальных композиций. Истцы требуют компенсации в размере $150 тыс. за каждое произведение.
Как пишет Axios, этот процесс может стать «первым залпом в… многолетней борьбе по поводу музыки, ИИ и того, как в новую технологическую эпоху можно защитить интеллектуальные права». В Anthropic уже заявили, что не согласны с иском и будут оспаривать его в суде.
В сентябре 2025 года Anthropic уже заключил одно из крупнейших соглашений по делам такого рода. Разработчик согласился выплатить $1,5 млрд издателям и авторам книг за нарушение авторских прав и использование пиратских копий их произведений для обучения своих нейросетей.
В 2024 году Warner Music, Universal Music и Sony Music уже подавали иски против стартапов Udio и Suno, которые разрабатывают нейросети для создания музыки с помощью текстовых запросов, обвиняя их в нарушении авторских прав. В мае 2024 года Sony Music Group разослала более 700 компаниям письма с предупреждением о недопустимости использования их контента для обучения искусственного интеллекта без разрешения. Среди адресатов были Google, Microsoft, OpenAI и крупные музыкальные стриминговые сервисы.
Крупные музыкальные лейблы, включая Warner Music и Universal, также ведут переговоры с технологическими компаниями в сфере ИИ, такими как ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio, Klay Vision, Google и Spotify, о создании системы лицензирования. Такая система позволит создавать ИИ-треки с использованием существующих песен, обеспечивая при этом доход их авторам. В ноябре 2025 года Warner Music заключила соглашение с Udio о запуске совместной платформы, где можно будет генерировать треки на основе лицензированных песен из коллекции лейбла, а часть дохода будет перераспределяться среди авторов. В октябре 2025 года Universal также заключила соглашение с Udio.
Проблема нарушения авторских прав при использовании ИИ поднимается не только в музыкальной индустрии: в январе 2026 года Скарлетт Йоханссон, Кейт Бланшетт и еще около 800 актеров, музыкантов и авторов поддержали кампанию «Кража — не инновация», обвиняя разработчиков ИИ в использовании их работ без разрешения. В июле 2026 года американский суд одобрил мировое соглашение, по которому Anthropic выплатит 1,5 млрд долларов компенсации группе писателей за нарушение авторских прав при обучении своего чат-бота Claude. При этом Anthropic уже в марте 2026 года была внесена Пентагоном в черный список как угроза национальной безопасности, поскольку компания пыталась ограничить использование своего ИИ для управления автономным оружием или массовой слежки.