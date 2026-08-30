Sony и Warner подали в суд на Anthropic и обвинили его в «вопиющей краже»

Звукозаписывающие компании Sony Music и Warner Music подали иск к американскому разработчику искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic. Истцы обвиняют его в «одном из самых масштабных и вопиющих продолжающихся случаев кражи интеллектуальной собственности в истории». По их словам, Anthropic при обучении своего ИИ использовал десятки тысяч защищенных авторским правом музыкальных композиций. Истцы требуют компенсации в размере $150 тыс. за каждое произведение.

Как пишет Axios, этот процесс может стать «первым залпом в… многолетней борьбе по поводу музыки, ИИ и того, как в новую технологическую эпоху можно защитить интеллектуальные права». В Anthropic уже заявили, что не согласны с иском и будут оспаривать его в суде.

В сентябре 2025 года Anthropic уже заключил одно из крупнейших соглашений по делам такого рода. Разработчик согласился выплатить $1,5 млрд издателям и авторам книг за нарушение авторских прав и использование пиратских копий их произведений для обучения своих нейросетей.

Яна Рождественская