Один погиб и четверо пострадали при стрельбе в Марселе

Один человек погиб и четверо получили ранения при стрельбе в Марселе. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в пожарной службе и полиции. По его данным, стрельба была связана с наркоторговлей.

По данным BFMTV, стрельба произошла в ночь на 30 августа на улице д'Амьен, недалеко от железнодорожного вокзала Сен-Шарль. Туда прибыли два человека на мотоцикле. Собеседник телеканала утверждает, что пассажир открыл огонь по группе из пяти человек.

Погибший — 20-летний мужчина. 18-летний парень получил серьезные ранения и был госпитализирован в критическом состоянии. Жизни остальных людей ничего не угрожает. Прокуратура Марселя сообщила AFP, что начала «расследование убийства, покушения на убийство, совершенного организованной группой лиц, и преступного сговора».