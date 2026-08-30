Мадуро отправил детям и внукам свои фото из американской тюрьмы
Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, опубликовал в Telegram-канале фотографии, адресованные детям и внукам. На снимках, сделанных в конце июня 2026 года, он выглядит значительно похудевшим и одет в серый спортивный костюм.
Фото: Telegram-канал Николаса Мадуро
В обращении господин Мадуро назвал эти снимки «маленьким подарком любви и надежды» и выразил благодарность всем, кто проявляет поддержку и молитвы. «Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок всем моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят»,— написал он.
Николас Мадуро заверил, что они с супругой Силией Флорес сохраняют стойкость и веру в благополучный исход происходящего. «Мы с Силией обнимаем вас навсегда, с душой, вложенной в вас, и с непоколебимой верой в Бога», — отметил он.
Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены утром 3 января 2026 года в результате операции американских спецслужб и доставлены в Нью-Йорк. США предъявили им обвинения, связанные с причастностью к «наркотерроризму». Начало судебного процесса над супругами назначено на 1 июня 2027 года. Временным президентом Венесуэлы была назначена вице-президент Дельси Родригес.
Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены спецназом США в ночь на 3 января 2026 года и вывезены из Венесуэлы, а затем доставлены в федеральный следственный изолятор «Метрополитен» в Бруклине. Российские власти выступили с решительным призывом к США освободить президента Венесуэлы и его супругу, а также отметили необходимость создания условий для диалога между странами. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров выразил мнение, что Николас Мадуро может однажды вернуться в республику.
Суд над Николасом Мадуро и Силией Флорес в США по обвинению в наркотерроризме начался 5 января 2026 года в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка, и его адвокат Барри Поллак назвал арест «похищением военными». Обвинения в наркотерроризме были предъявлены Николасу Мадуро ещё в 2020 году. 12 января 2026 года адвокаты Николаса Мадуро заявили, что венесуэльский лидер содержится в тюрьме в нормальных условиях и жалоб у него нет, хотя ранее испанская газета ABC сообщала, что он находится в штрафном изоляторе и жалуется на плохое обращение.
Первое заседание по делу супругов состоялось 5 января 2026 года, где они заявили о своей невиновности, а второе заседание прошло 26 марта 2026 года. В ходе второго заседания прокуроры обвинили Мадуро и его жену в «разграблении богатств Венесуэлы». Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка назначил начало процесса по существу на 1 июня 2027 года.