Мадуро отправил детям и внукам свои фото из американской тюрьмы

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, опубликовал в Telegram-канале фотографии, адресованные детям и внукам. На снимках, сделанных в конце июня 2026 года, он выглядит значительно похудевшим и одет в серый спортивный костюм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Николаса Мадуро Фото: Telegram-канал Николаса Мадуро

В обращении господин Мадуро назвал эти снимки «маленьким подарком любви и надежды» и выразил благодарность всем, кто проявляет поддержку и молитвы. «Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок всем моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят»,— написал он.

Николас Мадуро заверил, что они с супругой Силией Флорес сохраняют стойкость и веру в благополучный исход происходящего. «Мы с Силией обнимаем вас навсегда, с душой, вложенной в вас, и с непоколебимой верой в Бога», — отметил он.

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены утром 3 января 2026 года в результате операции американских спецслужб и доставлены в Нью-Йорк. США предъявили им обвинения, связанные с причастностью к «наркотерроризму». Начало судебного процесса над супругами назначено на 1 июня 2027 года. Временным президентом Венесуэлы была назначена вице-президент Дельси Родригес.