Президент Узбекистана Мирзиеев посетит саммит ШОС в Бишкеке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 августа и 1 сентября посетит Бишкек по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова. В киргизской столице он примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС плюс», сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На саммите планируется обсудить дальнейшее развитие сотрудничества внутри ШОС, совершенствование механизмов работы организации, а также вопросы международной и региональной повестки. Господин Мирзиеев также проведет ряд двусторонних переговоров с руководителями зарубежных делегаций.

Кроме того, президент Узбекистана примет участие в церемонии открытия шестых Всемирных игр кочевников, которые проходят в Киргизии.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов заявлял, что участие во встрече примут главы 21 государства. В том числе Ирана, КНР, Белоруссии, Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.