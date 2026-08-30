«Мечел» добыл позитив

Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» (MOEX: MTLR) сократила выручку по итогам первой половины 2026 года на 23%, до 117,4 млрд руб. EBITDA составила минус 6,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA — минус 5%, операционный убыток — 17 млрд руб.

Как отметили в компании, большинство негативных факторов, оказывавших влияние на деятельность и показатели в прошлом году, сохранились и в начале текущего года, включая низкие цены на уголь, слабую конъюнктуру рынка стали, высокую ключевую ставку и санкции. Но начиная со второго квартала в «Мечеле» зафиксировали и некоторые положительные рыночные тенденции.

Так, сообщила компания, российский угольный рынок перешел к подъему при поддержке выросших внешних котировок и сезонного укрепления спроса на сталь, что позволило нарастить добычу и отгрузку наиболее маржинальных видов продукции — коксующегося угля и PCI (пылеугольного топлива) полугодие к полугодию. А сезонное оживление рынка стальной продукции строительного сортамента во втором квартале позволило улучшить показатели металлургического дивизиона. Выручка добывающего сегмента «Мечела» во втором квартале относительно первого выросла на 9%, до 11,65 млрд руб., металлургического — на 11%, до 38,57 млрд руб.

Полина Трифонова