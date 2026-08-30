NASA запустила 12-метровый телескоп в космос для создания карты

NASA запустила на орбиту свой первый космический телескоп для создания карты космоса. Об этом сообщила пресс-служба организации. Телескоп высотой 12 м и весом около 8 т был запущен с космодрома во Флориде на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy.

Оборудование было разработано более 10 лет назад и обошлось NASA в $4 млрд. Телескоп назван в честь американского астронома Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman) — одной из первых женщин-руководителей в NASA, работавшей над другим телескопом организации «Хаббл». Директор NASA Джаред Айзекман заявлял, что новый телескоп «даст Земле новый атлас Вселенной».

По данным NASA, космический телескоп Nancy Grace Roman позволит исследовать эволюцию звезд, расширение Вселенной и формирование ее структуры. Оборудование будет наблюдать более чем за 200 млрд звезд. Основная научная программа рассчитана на пять лет.