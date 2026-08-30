NASA запустила 12-метровый телескоп в космос для создания карты
NASA запустила на орбиту свой первый космический телескоп для создания карты космоса. Об этом сообщила пресс-служба организации. Телескоп высотой 12 м и весом около 8 т был запущен с космодрома во Флориде на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy.
Оборудование было разработано более 10 лет назад и обошлось NASA в $4 млрд. Телескоп назван в честь американского астронома Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman) — одной из первых женщин-руководителей в NASA, работавшей над другим телескопом организации «Хаббл». Директор NASA Джаред Айзекман заявлял, что новый телескоп «даст Земле новый атлас Вселенной».
По данным NASA, космический телескоп Nancy Grace Roman позволит исследовать эволюцию звезд, расширение Вселенной и формирование ее структуры. Оборудование будет наблюдать более чем за 200 млрд звезд. Основная научная программа рассчитана на пять лет.
Космический телескоп Nancy Grace Roman, названный в честь американского астронома, одной из первых женщин-руководителей в NASA, предназначен для исследования тайн тёмной материи, тёмной энергии, чёрных дыр, а также для поиска тысяч новых экзопланет и создания масштабной карты Вселенной. Его запуск с космодрома NASA во Флориде на ракете SpaceX Falcon Heavy запланирован на 30 августа 2026 года.
Nancy Grace Roman будет использовать широкоформатный объектив, поле зрения которого примерно в 40 раз больше, чем у телескопа Hubble, что позволит охватывать гораздо большие участки неба и дополнять точечные наблюдения других телескопов. Ожидается, что телескоп позволит значительно продвинуться в изучении экзопланет благодаря установке коронографа, а также сможет эффективно обнаруживать одиночные чёрные дыры и одиночные объекты планетной массы.
Директор NASA Джаред Айзекман ранее отмечал, что попытка раскрыть секреты Вселенной является одной из основополагающих задач агентства, наряду с поиском внеземной жизни. Белый дом в проекте бюджета на 2027 финансовый год предложил сократить бюджет NASA на 23%, до 18,8 млрд долларов, при этом 8,5 млрд долларов предусмотрены на программу Artemis по высадке астронавтов на Луну к концу 2028 года.