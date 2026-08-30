Песков не исключил покупку нового автомобиля Volga
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести» ответил на вопрос, купил бы он новый автомобиль Volga. Он отметил, что не исключает такой возможности, но перед покупкой машину «нужно пробовать».
Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижний Новгород лично протестировал новый кроссовер Volga К50. Глава государства отметил тихий салон и положительно оценил управление автомобилем.
Машины серии Volga выпускает компания «Производство легковых автомобилей» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи начались 19 июня 2026 года. В линейке бренда представлены три модели: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.
Производство автомобилей под брендом Volga началось во втором квартале 2026 года в Нижнем Новгороде на бывшем заводе Volkswagen и Skoda. Первые машины поступили в продажу 19 июня 2026 года в 25 дилерских центров по всей России. Президент Владимир Путин в августе 2026 года посетил автокластер в Нижнем Новгороде, где собирают машины Volga, и протестировал новый автомобиль Volga К50.
Проект «Volga» реализует компания АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая владеет правами на марку. Автомобили Volga созданы на платформе китайского Geely, прототипами являются кроссоверы Monjaro, Atlas и седан бизнес-класса Preface. Стоимость среднеразмерного кроссовера К40 начинается от 2,75 млн руб., полноприводного кроссовера К50 — от 4,2 млн руб., а бизнес-седана C50 — от 2,9 млн руб.
Ранее, в 2022 году, Дмитрий Песков заявлял о готовности пересесть на автомобиль Lada, а также отмечал, что Владимир Путин заинтересуется новым «Москвичом», если он будет хорошего качества. Тогда Владимир Путин уже имел в собственности два советских автомобиля «Волга» (ГАЗ-21М) 1960 и 1965 годов выпуска, а также «Ниву» 2009 года.