Песков не исключил покупку нового автомобиля Volga

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести» ответил на вопрос, купил бы он новый автомобиль Volga. Он отметил, что не исключает такой возможности, но перед покупкой машину «нужно пробовать».

Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижний Новгород лично протестировал новый кроссовер Volga К50. Глава государства отметил тихий салон и положительно оценил управление автомобилем.

Машины серии Volga выпускает компания «Производство легковых автомобилей» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи начались 19 июня 2026 года. В линейке бренда представлены три модели: флагманский кроссовер К50, среднеразмерный кроссовер К40 и бизнес-седан С50.