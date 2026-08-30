Дрон неизвестного происхождения обнаружили вблизи турецкой провинции Зонгулдак
В Черном море у побережья турецкой провинции Зонгулдак рыбаки обнаружили беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения. Сигнал о находке поступил от них в местные органы, после чего к месту прибыла береговая охрана.
Дрон был замечен неподалеку от порта Алаплы. Из-за угрозы безопасности движение судов через порт временно приостановили. Под действием волн аппарат начало сносить в сторону города Карадениз-Эрегли. Специалисты провели контролируемый подрыв беспилотника и осмотрели прилегающую акваторию.
Принадлежность дрона пока не установлена. Подобные случаи на турецком побережье Черного моря стали частыми. В августе в 500 метрах от берега провинции Сакарья был обнаружен аналогичный беспилотник, а также находили беспилотный катер со взрывчаткой, который обезвредили саперы.
В середине августа 2026 года обломки неопознанного беспилотника были обнаружены в турецкой провинции Дюздже на побережье Черного моря, после чего местная прокуратура начала расследование. 14 августа 2026 года на пляже в болгарском Приморско специалисты военно-морской базы Бургас осмотрели беспилотный летательный аппарат, установив, что он был разведывательным. 9 августа 2026 года в турецкой провинции Артвин на побережье Черного моря обнаружили морской беспилотник неизвестного происхождения, который планировалось уничтожить силами спецназа.